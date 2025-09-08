Мерц призвал Европу пересмотреть интересы в свете меняющихся отношений с США

Странам Европы следует пересмотреть интересы в свете меняющихся отношений с США. С таким призывом выступил канцлер Германии Фридрих Мерц. Он призвал европейцев более активно выстраивать отношения с партнерами по всему миру и не фокусироваться на США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фридрих Мерц

Фото: Leon Kuegeler / Reuters Фридрих Мерц

Фото: Leon Kuegeler / Reuters

«Мы в Европе должны скорректировать наши интересы, без ложной ностальгии,— заявил Фридрих Мерц. — Это кое-что новое, и это означает, что мы должны вступать в новые партнерские отношения по всему миру, а также расширять и укреплять существующие еще более активно, чем мы делали до сих пор».

По словам канцлера ФРГ, США останутся важным партнером. Однако даже в условиях партнерства с США Европе необходимо продвигать свободную торговлю, считает господин Мерц.

Ранее The Wall Street Journal писала, что в Европе растет недовольство торговым соглашением США и ЕС. В статье говорится, что компании приостанавливают экспорт в США, жалуясь на новые бюрократические преграды. Глава торгового комитета Европарламента Бернд Ланге гвоорил, что законодатели могут потребовать изменений в соглашении США и ЕС.

27 июля Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп подписали торговое соглашение. Согласно декларации, Соединенные Штаты вводят 15-процентные пошлины на почти весь импорт из ЕС. От ответных мер Евросоюз отказался.

Подробнее — в материале «Ъ» «Торговля со многими неизвестными».

Анастасия Домбицкая