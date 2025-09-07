WSJ: в Европе растет недовольство торговым соглашением США и ЕС

Недовольство торговым соглашением между США и ЕС растет в политических и деловых кругах в Европе, пишет The Wall Street Journal. В июле, когда президент Дональд Трамп представил сделку, представители европейского бизнеса сочли, что она положит конец месяцам неопределенности. Однако теперь компании приостанавливают экспорт в США, жалуясь на новые бюрократические преграды, говорится в статье.

Производители промышленного оборудования вынуждены работать с повышенными пошлинами: американская администрация ввела 50%-ные пошлины на ряд изделий с содержанием стали и алюминия, включая двигатели, насосы и строительное оборудование. Президент немецкой ассоциации машиностроительной промышленности (VDMA) Бертрам Кавлат в письме главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен назвал ситуацию «экзистенциальным кризисом» для сектора. По его данным, около 30% импортируемого в США европейского оборудования теперь облагается повышенными пошлинами, пишет WSJ.

По информации издания, компания Krone приостановила экспорт в США и рассматривает возможность перенаправления поставок в Мексику и Канаду.

Глава торгового комитета Европарламента Бернд Ланге заявил, что законодатели могут потребовать изменений в соглашении США и ЕС.