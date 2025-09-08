В Уфе водителя автобуса обвиняют в даче взятки начальнику автоколонны

Следственный отдел по Советскому району Уфы завершил расследование уголовного дела в отношении 41-летнего водителя филиала АО «Башавтотранс», обвиняемого в даче взятки (ч. 3 ст. 291 УК РФ), сообщает пресс-служба управления СКР по Башкирии.

Как установило следствие, фигурант уголовного дела, будучи сотрудником Уфимского пассажирского автотранспортного предприятия №3, передавал взятки начальнику автоколонны за более выгодный график работы. Кроме того, водитель рассчитывала на регулярные премии и попустительство при нарушении условий трудового договора. Суммы взятки варьировались от 5 до 15 тыс. руб.

Преступление выявили во время совместной работы следователи СК и оперативники МВД республики. Обвиняемый признал вину.

Дело направлено в Советский райсуд Уфы.

В августе 2023 года мировой суд по Советскому району Уфы приговорил за получение взяток от водителей начальника автоколонны УПАТП №1 Салавата Исламова, в сентябре того же года — начальника автоколонны того же филиала Рима Нуриахметова.

Майя Иванова