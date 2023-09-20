Вынесен приговор еще одному экс-сотруднику «Башавтотранса»

Мировой суд по Советскому району Уфы вынес приговор бывшему начальнику автоколонны Уфимского пассажирского автотранспортного предприятия №1 (филиал ГУП «Башавтотранс») 38-летнему Риму Нуриахметову. Он признан виновным в получении взятки (1 ст. 290 УК РФ) и мелком взяточничестве (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Установлено, что в 2021 и 2022 годы Рим Нуриахметов неоднократно получал от водителей, находившихся в его подчинении, денежные средства за непринятие мер дисциплинарного воздействия за допущенные нарушения трудовой дисциплины и попустительство по работе. Сумма взятки составила 17,5 тыс. руб.

Подсудимый признал вину.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 180 тыс. руб. с лишением права занимать должности, связанные с функциями представителя власти, с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах и органах местного самоуправления на два года.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в августе мировой суд по Советскому району Уфы вынес приговор бывшему начальнику автоколонны «Башавтотранс» 31-летнему Салавату Исламову. Он признан виновным в получении взятки (ч. 1 ст. 290 УК Р) и мелком взяточничестве (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ). Суд назначил ему штраф в размере 180 тыс. руб. с лишением права на два года занимать определенные должности.

Майя Иванова

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