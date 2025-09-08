На Дону количество вариантов подработки для банковских работников выросло на 97%

В Ростовской области количество вариантов подработки для банковских работников минувшим летом увеличилось в два раза в сравнении периодов июнь–август 2025 года с аналогичным периодом 2024 года. В целом по Ростовской области количество вариантов подработки летом увеличилось больше всего для банковских работников (+97%). Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Медиальная средняя зарплата сотрудников банка составила чуть более 57 тыс. руб/мес. при неполной занятости. Отмечается, что фактический доход в сфере зависит от количества смен и местоположения.

Кроме того, почти в два раза чаще (+92%) летом на подработку искали водителей грузового транспорта. Эти специалисты могли рассчитывать в среднем на зарплату в 56 тыс. руб/мес. при неполной занятости. На 69% выше был спрос на администраторов, которые в среднем могли рассчитывать на заработную плату в почти 38,5 тыс. руб/мес. Фактический доход администраторов аналогично зависит от количества смен и задач.

Константин Соловьев