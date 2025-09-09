Гергиев хотел бы объединить региональные театры в ассоциацию с Большим и Мариинкой

Гендиректор Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев в интервью «Ъ» сообщил о планах объединить оперно-балетные театры из разных регионов России в одну ассоциацию. По его словам, такой проект должен охватить минимум 20 городов.

«Впервые публично скажу: у меня давно есть идея объединить театры, скажем, 20 городов России в единую ассоциацию с Большим и Мариинским. До сих пор мы шли по пути создания официальных филиалов — но сейчас брать на себя ответственность еще за несколько региональных структур я лично не смогу»,— сказал Валерий Гергиев.

По его словам, крупные города-«миллионники» «нас ждут от — и справедливо — прямого сотрудничества», но в ассоциации «не только у нас будут обязательства».

