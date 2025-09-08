В России «белый список» сайтов сделают одинаковым для всех операторов
Операторы сотовой связи не могут вносить изменения в одобренный Минцифры список интернет-ресурсов, остающихся доступными в случае ограничений работы мобильного интернета. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин («Единая Россия»).
Первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
По его словам, пользователи пожаловались, что «у некоторых провайдеров существует свое видение этого списка». В частности, у «Билайна» якобы есть проблемы с доступом к Rutube. Господин Горелкин сказал, что уточнил в Минцифры, может ли оператор связи убрать из «белого списка» какие-то позиции или добавить их.
«Позиция министерства: список должен быть одинаковым для всех. Так что недоступность Rutube — это временное явление, и после введения системы в штатную эксплуатацию все должно заработать в полном объеме»,— прокомментировал депутат в Telegram. Он считает, что в перечень также надо включить сайты региональных и муниципальных органов власти.
Минцифры 5 сентября опубликовало список доступных при ограничении мобильного интернета сайтов. В перечень вошли в том числе «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, а также сайты правительства и администрации президента России.
