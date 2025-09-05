В ограничения подгружают сервисы

Минцифры РФ уточнило список интернет-сервисов, которые будут доступны во время ограничений связи. В нем не оказалось Telegram. В перечень вошли «ВКонтакте», «Oдноклассники», Mail, Rutube, «Дзен», сервисы «Яндекса», в том числе шеринговые и такси, а также и национальный мессенджер Max. Кроме того, работать будут маркетплейсы Ozon, Wildberries и «Авито». Зайти можно будет на сайты «Госуслуг», платежной системы «Мир», правительства, администрации президента и дистанционного электронного голосования. Не пострадает и соединение с ресурсами «Билайна», «МегаФона», МТС, «Ростелекома» и T2. Список будет обновляться, сообщают в ведомстве.

Чтобы подключиться к тому или иному сервису, пользователю будет достаточно пройти так называемую капчу, пояснил гендиректор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков: «В том формате, который обсуждался Минцифрой и операторами, происходит это с помощью знакомого многим теста, когда пользователь работает либо с графическим, либо текстовым, либо числовым изображением. И таким образом для него открывается тот набор сервисов, который является наиболее оптимальным, важным в этот момент времени. Это, в частности, "Госуслуги", банковские сайты и так далее. Это ничем не отличается от простого использования интернета, просто вы вводите предварительно, грубо говоря, пароль, и все.

Когда требуется ограничение связи, орган, который уполномочен это сделать, будет информировать операторов связи. Речь может идти об одном городе, микрорайоне, крае. Там базовые станции переходят на такой режим работы. То есть операторы делают некоторые программные изменения, и все работает. Пользователю же в таком случае при попытке зайти в сеть будет предложена именно эта капча. Возможно, будет предусмотрено еще какое-то информирование».

Сервисы, к которым будет разрешен доступ попадут в так называемые белые листы, рассказал гендиректор консалтинговой компании «Ордерком» Дмитрий Галушко: «На устройстве технических средств противодействия угрозам есть исключения, которые установлены в сети каждого оператора. Программно радиочастотный центр делает так называемые белые списки, устанавливает ограничения для этого устройства централизовано. Далее, когда блокируется мобильный интернет из-за атак дронов и прочих историй, срабатывает исключение. Вам как абоненту ничего не надо делать, оно просто работает и все».

В июле 2025-го пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал оправданными ограничения мобильного интернета в стране. По его словам, обеспечение безопасности — это приоритет.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Андрей Дубков