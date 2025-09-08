Представитель ЕС прибыл в США для подготовки санкций против России

Спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан прибыл в США для согласования антироссийских санкций. Об этом сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Олоф Джилл.

«Я могу подтвердить, что наш спецпосланник по санкциям Дэвид О'Салливан находится во главе делегации ЕС в Вашингтоне, где проведет переговоры по координации санкций»,— сказал Олоф Джилл.

Ранее AFP сообщило, что 8-9 сентября спецпосланник Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан проведет в Вашингтоне переговоры с американской стороной по вопросу санкций в отношении России. Стороны среди прочего обсудят содержание 19-го пакета европейских рестрикций в отношении России.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что страны Евросоюза рассматривают введение 19-го пакета антироссийских санкций, который затронет примерно шесть банков и энергетических компаний РФ.

Анастасия Домбицкая