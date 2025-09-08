На модернизацию системы водоснабжения Таганрога понадобится 1,1 млрд рублей

Для реализации проекта модернизации систем водоснабжения и канализации Таганрога потребуется 1,1 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проектно-сметная документация на модернизацию систем уже разработана. Ожидается, что в следующем году Таганрог будет включен в соответствующую федеральную программу.

Кроме этого, региональные власти планируют выделить 58 млн руб. на расселение жителей аварийного дома по ул. Большой Бульварной, 9/2. Еще 18 млн руб. на эти цели будет выделено из местного бюджета.

Наталья Белоштейн