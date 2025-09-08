Bloomberg: совместного заявления по итогам внеочередного саммита БРИКС не будет

Главы стран БРИКС не будут публиковать совместное заявление по итогам внепланового саммита, который созвала Бразилия для обсуждения торговой политики США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

По информации агентства, выступления участников саммита будут закрыты для журналистов. Саммит пройдет в онлайн-формате и продлится несколько часов. Решение о публикации заявления по итогам встречи будет принимать каждая страна отдельно.

Президент Бразилии Лула да Силва говорил, что на встрече 8 сентября главы стран БРИКС обсудят совместные ответные меры на пошлины и санкции со стороны США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтверждал, что Владимир Путин примет участие в переговорах.

