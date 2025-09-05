Путин поучаствует в саммите БРИКС, который Бразилия собрала из-за США

Президент России Владимир Путин примет участие во внеочередном саммите БРИКС, который пройдет 8 сентября в формате видеоконференции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на Восточном экономическом форуме.

По его словам, встреча состоится через несколько дней, и российский президент будет участвовать дистанционно. Саммит организован по инициативе Бразилии, которая в настоящее время председательствует в объединении.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен обсудить с партнерами угрозы многополярному мироустройству и совместные меры в ответ на тарифные ограничения и санкции США. Причиной созыва внеочередной встречи стали действия Соединенных Штатов, которые в июле ввели дополнительные пошлины на бразильскую продукцию в 40% (общий тариф вырос до 50%).