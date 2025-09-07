У БРИКС возникли внеочередные планы

В понедельник, 8 сентября, лидеры стран БРИКС встретятся в виртуальном формате, чтобы обсудить общую стратегию действий в рамках развязанной Дональдом Трампом торговой войны. Инициатором дискуссии стал президент Бразилии, страны—председателя БРИКС, Луис Инасиу Лула да Силва. Онлайн-саммит БРИКС станет продолжением недавней встречи на высшем уровне участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), где обсуждалось создание «более справедливой и разумной системы глобального управления».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва

Фото: Adriano Machado / File Photo / Reuters Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва

Фото: Adriano Machado / File Photo / Reuters

Отношения между Луисом Инасиу Лулой да Силвой и Дональдом Трампом не заладились с самого начала. Но последней каплей для бразильского лидера, похоже, стало объявленное 30 июля президентом Трампом решение ввести в отношении целого ряда товаров из Бразилии (включая, например, мясо и кофе) дополнительную пошлину в размере 40%. С учетом предыдущих решений размер пошлины составил 50%.

За время своего второго президентского срока Дональд Трамп ввел пошлины в отношении товаров из десятков стран мира, тем самым пытаясь сократить торговый дефицит США и защитить отечественных производителей от недобросовестной, по его мнению, международной конкуренции.

Однако случай с Бразилией уникален: дефицита торгового баланса нет, а введение пошлин объясняется сугубо политическими причинами.

В соответствующем указе Трампа среди прочего отмечалось, что власти Бразилии «осуществляют политическое преследование» бывшего президента Жаира Болсонару, что, как утверждают в Белом доме, является нарушением прав человека и неуважением принципа верховенства права. Жаиру Болсонару — идеологически и стилистически близкому Дональду Трампу правому политику, возглавлявшему Бразилию в 2019–2023 годах,— грозит до 43 лет тюрьмы. Его обвиняют в попытке госпереворота (речь идет о событиях 8 января 2023 года, когда сторонники Болсонару, недовольные его проигрышем на выборах, захватили здание Конгресса, а также прорвались на территорию резиденции президента и в здание Верховного суда). Кроме того, Болсонару судят за отмывание денег и ряд других преступлений.

В ответ на неоднократно высказанные Трампом претензии Лула да Силва заявил, что того никто не выбирал «императором всего мира». 29 августа агентство Bloomberg сообщило, что президент да Силва распорядился начать процесс принятия ответных шагов против Вашингтона. К концу сентября Палата внешней торговли Бразилии (CAMEX) должна определить, подпадают ли принятые США меры под действие бразильского закона об экономической взаимности. И если ответ будет положительным, то правительство разработает — и, вероятно, одобрит — список контрмер.

При этом Лула да Силва решил действовать не в одиночку, а вместе со своими союзниками по БРИКС. Другие члены объединения (а это Россия, Индия, Китай, ЮАР, ОАЭ, Иран, Эфиопия, Египет и Индонезия) посыл поддержали, тем более что у многих из них накопились свои претензии к Вашингтону.

Так, 50-процентные пошлины Трамп ввел и в отношении товаров из Индии — в этом случае не только ради избавления от торгового дисбаланса, но и в качестве «воспитательной меры» за то, что Дели закупает российскую нефть.

Для продукции из ЮАР тариф составляет 30%. Для товаров из Китая — на время согласованной с Пекином временной отсрочки — те же 30%, но может быть повышен до 145%.

Россия не вошла в число стран, против которых Трамп ввел прямые пошлины,— в Вашингтоне отмечали, что санкции и так снизили объемы взаимной торговли почти до нуля.

Согласно статистике, в 2024 году в США шло 12,3% от общего объема экспорта десяти стран БРИКС. Лидером по этому показателю была Индия (18,3%). Затем расположились Китай (14,7%) и Бразилия (12,1%). Россия с 0,4% оказалась на предпоследнем месте, опередив Иран.

Уже введенными пошлинами дело может не ограничиться. Ранее Дональд Трамп грозил тем, что «любая страна, присоединившаяся к антиамериканской политике БРИКС, столкнется с дополнительной пошлиной в 10%». Особое раздражение у него вызывают попытки сокращения зависимости от доллара посредством расширения торговли в национальных валютах — об этом члены объединения говорят на каждой встрече без исключения.

В интервью бразильскому порталу Jota бывший главный экономист Goldman Sachs Джим О’Нил — человек, придумавший аббревиатуру БРИК, позже превратившуюся в БРИКС,— пошутил: Дональд Трамп в глубине души, вероятно, является «тайным поклонником» этого объединения. Экономист пояснил, что одновременные атаки главы Белого дома на Индию и Бразилию подталкивают участников группы к все большему усилению сотрудничества.

Бразилия, например, пытается вывести на новый уровень двустороннюю торговлю с Китаем, который и так является ее крупнейшим торговым партнером (26% бразильского экспорта идет в КНР). Эта тема обсуждалась в августе во время телефонного разговора Лулы да Силвы с китайским лидером Си Цзиньпином. А на днях многие участники БРИКС могли поговорить с последним лично — во время проходившего в китайском Тяньцзине саммита ШОС.

Среди прочего обращало на себя внимание, во-первых, теплое общение с президентом РФ Владимиром Путиным Си Цзиньпина и премьера Индии Нарендры Моди. А во-вторых, перезагрузка индийско-китайских отношений, которые долго находились в кризисе.

«Похоже, мы потеряли Индию и Россию, уступив их темному и мрачному Китаю. Пусть их ждет долгое и счастливое совместное будущее!» — поделился Дональд Трамп своим видением новых реалий 5 сентября, написав пост в соцсети Truth Social.

Как отметило агентство Bloomberg, до недавних пор хорошие отношения Моди с Трампом считались в БРИКС препятствием для более жесткой позиции всего объединения — в частности, касательно общего ответа на американские тарифы. Но теперь, по словам источников агентства, открылся путь к «более содержательному, чем раньше, решению со стороны БРИКС». И было важно согласовать его сейчас — до начала во второй половине сентября недели высокого уровня Генассамблеи ООН.

В пятницу, 5 августа, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что российский лидер примет участие в онлайн-саммите. Ожидается и участие Си Цзиньпина. А вот Индию будет представлять глава МИДа Субраманиям Джайшанкар (почему не Нарендра Моди, в Дели не сообщали).

По данным CNN Brasil, Лула да Силва намерен не только обсудить возможность общей реакции БРИКС на тарифные меры США, но и высказать предложения по реформе Всемирной торговой организации (ВТО).

Члены БРИКС давно говорят о том, что в рамках ВТО сложился перекос в сторону защиты интересов развитых западных стран, а вот интересы развивающихся государств представлены плохо. Кроме того, Бразилия добивается разблокирования работы апелляционного органа — ключевой инстанции по решению споров между странами, которая прекратила работу из-за политических разногласий США с другими членами ВТО.

Впрочем, и прямой конфронтации БРИКС с Вашингтоном ждать не приходится. Как писал “Ъ” после последнего саммита организации, состоявшегося 6–7 июля в Рио-де-Жанейро, там было принято решение не привлекать излишнего внимания к вопросам, которые могли бы привести к конфликту с администрацией США (см. “Ъ” от 8 июля). Схожая ситуация сложилась на саммите ШОС: выступавшие лидеры жестко критиковали «отжившие свое евроцентричные и евроатлантические модели», но слов «США» и «Трамп» избегали.

Общаясь с журналистами по итогам визита в Китай, Владимир Путин заверил их, что «ШОС не призвана кому бы то ни было противостоять». «В ходе дискуссий, в ходе двусторонних встреч никогда, ни разу за эти четыре дня не возникало ничего, что можно было бы назвать конфронтационным началом»,— добавил он. По итогам онлайн-саммита БРИКС 8 сентября лидеры, вероятно, смогут произнести примерно такие же слова.

Николай Амелин