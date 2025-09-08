Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Суд оставил за Долиной право собственности на квартиру в Москве

Мосгорсуд признал законным решение Хамовнического суда о возвращении певице Ларисе Долиной квартиры. Она потеряла ее из-за действий телефонных мошенников.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Рассмотрение жалобы проходило в закрытом режиме. «Решение первой инстанции по иску Долиной к Лурье оставлено без изменения»,— заявили ТАСС в суде.

По делу о похищении квартиры и денег у певицы проходят четыре человека. Действия Артура Каменецкого, Дмитрия Леонтьева, Андрея Основа и Надежды Цырульниковой следствие оценило как мошенничество. По версии следствия, фигуранты вместе с соучастниками с апреля по июль 2024 года похитили у певицы 175,1 млн руб. Также они лишили женщину прав на квартиру рыночной стоимостью 138 млн руб. С учетом банковских комиссий, ущерб превысил 317,6 млн руб. Вину признали трое из четырех фигурантов. Квартиру успела купить Полина Лурье, однако госпожа Долина через суд вернула права на собственность.

