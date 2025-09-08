«Ростех» поставил вторую серийную турбину для одной из донских электростанций
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) (входит в «Ростех») выпустила вторую серийную газовую турбину ГТД-110М. Оборудование мощностью 115 МВт установят на одной из крупнейших электростанций Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Первая турбина уже работает на ТЭС «Ударная» в Краснодарском крае.
До конца года планируется выпустить еще одну турбину. Выпуск будет ориентирован на внутренний рынок.