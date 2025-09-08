Департамент финансовых технологий ЦБ возглавила Ирина Ильина

В Центробанке (ЦБ) сменился и. о. директора департамента финансовых технологий. Этот пост вместо Станислава Коропа заняла Ирина Ильина, сообщает «Интерфакс». Госпожа Ильина ранее была замдиректора этого департамента.

Господин Короп до 2015 года работал в коммерческих организациях, в том числе в «Эрнст энд Янг (СНГ) Лимитед», после перешел в ЦБ. В 2023 году был назначен и. о. директора департамента финансовых технологий, сменив на этом посту Кирилла Пронина.

В октябре 2024 года Ксения Юдаева покинула должность советника председателя ЦБ. В начале этого года госпожа Юдаева очно приступила к работе исполнительного директора от России в штаб-квартире Международного валютного фонда в Вашингтоне.

