В Москве начали делить наследство Романа Старовойта

В Москве открыли наследственное дело в отношении бывшего министра транспорта Романа Старовойта, покончившего с собой в июле. Это следует из данных реестра наследственных дел Федеральной нотариальной палаты. На них обратила внимание газета «Ведомости». Согласно карточке дела, им занимается нотариус Ольга Струкова.

У господина Старовойта две дочери 15 и 18 лет. С супругой он развелся в 2022 году.

Тело Романа Старовойта нашли 7 июля в подмосковном Одинцово. Как писал «Ъ», гибель бывшего министра могла быть связана с расследованием хищений при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной.