Пенсионерку из Запорожской области обвинили в госизмене за донаты ВСУ

Жительницу Приморска в Запорожской области задержали по обвинению в финансировании Вооруженных сил и спецслужб Украины, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Запорожской области.

По данным следствия, 61-летняя подозреваемая переводила деньги на расчетные счета, используемые украинскими спецслужбами и Вооруженными силами Украины. В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемую задержали. На допросе она дала признательные показания, полностью признав вину. Она также отметила, что не понимала последствий своего поступка, от которого теперь вся ее жизнь пошла под откос.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена). Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.

Александр Дремлюгин, Симферополь