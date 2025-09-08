Группа лиц, которая могла быть причастна к подрыву трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в сентябре 2022 года, предположительно, действовала по заданию занимавшего на тот момент должность главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом пишет немецкое издание Welt со ссылкой на следователя ФРГ.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

О причастности к подрыву трубопроводов Валерия Залужного, который сейчас занимает пост посла Украины в Великобритании, СМИ писали еще в 2023 году. В августе 2025 года в Италии по запросу ФРГ задержали одного из предполагаемых исполнителей диверсии — гражданина Украины Сергея Кузнецова. На момент подрыва мужчина руководил подразделением ВСУ. Свою причастность к инциденту он отрицает и утверждает, что в сентябре 2022 года находился на Украине.

26 сентября 2022 года три из четырех нитей газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» были взорваны на глубине около 80 м. По основной версии, рассматриваемой немецкими следователями, группа из примерно шести человек арендовала яхту «Андромеда» по подложным документам и при помощи глубоководного оборудования установила взрывные устройства на газопроводах. Предположительно, Сергей Кузнецов был одним из координаторов операции.

В 2023 году немецкие издания Die Zeit, ARD и Sudeutsche Zeitung в совместном расследовании сообщили, что с польской компанией Feeria Lwowa, которая оплатила аренду яхты «Андромеда», связан украинский бизнесмен. The Washington Post и Der Spiegel писали, что приказы поступали от высокопоставленных лиц Украины, подчинявшихся Валерию Залужному. Украинские власти причастность к подрыву отрицали. Россия называла произошедшее актом международного терроризма, который не мог быть совершен Украиной без помощи западных союзников.

Лусине Баласян