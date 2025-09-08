Кредиторы «Таймыргормаш» добиваются его банкротства

Арбитражный суд Красноярского края принял заявление о признании банкротом ООО «Таймыргормаш» (ТГМ), которое занимается добычей и транспортировкой угля Сырадасайского месторождения, узнал «Ъ».

Как следует из картотеки дел, первым заявление о банкротстве ТГМ подал поставщик горной техники «Криптоний». В начале сентября ходатайство о вступлении в дело о банкротстве направило ООО «Архангельский морской торговый порт». Задолженность ТГМ перед портом составляет 52,4 млн руб. плюс пени в размере 7 млн руб. По данным СПАРК, в 2025 году в отношении компании поданы иски с требованиями о взыскании более 400 млн руб.

В 2024 году ТГМ столкнулась со снижением производства, что привело к несоответствию затрат и доходов. На конец 2024 года непокрытый убыток ТГМ составил 2,32 млрд руб., говорится в отчетности компании. Размер задолженности перед контрагентами, покупателями и принципалами достиг 5,98 млрд руб., прочие долгосрочные обязательства — 3,48 млрд руб.

Сырадасайское месторождение расположено в 110 км от поселка Диксон Красноярского края, запасы оцениваются в 5,7 млрд тонн угля. Оператор разработки — ООО «Северная звезда». Проект общей стоимостью 45 млрд руб. включает строительство разреза, обогатительной фабрики, угольного терминала «Енисей» и так далее.

Согласно ЕГРЮЛ, 25% ТГМ владеет ООО «Печора Инвест» Александра Орехова, которого РБК называл главой угольного подразделения AEON. Остальные доли принадлежат ООО «Проф-Консалт», ООО «Резидент» и ООО «Формула МРП».

Как писал «Ъ-Сибирь», ПАО «Южный Кузбасс» ввело в эксплуатацию новую добычную лаву на шахте «Сибиргинская» с промышленными запасами 1,4 млн т коксующегося угля.