«Южный Кузбасс» запустил новую лаву с запасами 1,4 млн тонн угля

ПАО «Южный Кузбасс» (входит в группу «Мечел») ввело в эксплуатацию новую добычную лаву на шахте «Сибиргинская» с промышленными запасами 1,4 млн т коксующегося угля.

Как сказано в сообщении компании, новый забой находится на глубине 264 метра и располагает пластами мощностью 3,5 метра. Он оборудован очистным механизированным комплексом, включая 105 секций крепи, конвейеры и очистной комбайн, и будет отрабатывать запасы в течение полутора лет.

Шахта «Сибиргинская» построена в 2002 году. По данным годового отчета «Южного Кузбасса», на 1 января 2025 года располагает запасами в 70,3 млн т угля со сроком действия лицензии на недра до 2035 года.

