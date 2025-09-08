Силы ПВО за три часа сбили 13 беспилотников над российскими регионами

Российские силы ПВО в период с 8:00 до 11:00 мск перехватили и уничтожили 13 беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Большая часть — 12 БПЛА — были сбиты в небе над Крымом. Еще один — над акваторией Черного моря. Глава республики Сергей Аксенов пока ситуацию не комментировал.

В ночь на 8 сентября над регионам России было сбито семь БПЛА. Три из них — над Тульской областью, два — над Смоленской, по одному — над Брянской и Рязанской.