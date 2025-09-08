Лавров: в мирном договоре Баку и Еревана «далеко не все согласовано»

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что парафированный при посредничестве США мирный договор между Арменией и Азербайджаном должен пройти проверку временем. Российский министр назвал суверенным правом обеих стран решать, на чьей территории заключать мир, однако при этом обратил внимание на то, что в документе «далеко не все согласовано».

«Заключить его (договор. — "Ъ") решили на территории Соединенных Штатов. Это суверенное право наших соседей,— сказал Сергей Лавров (цитата по ТАСС). — Но надо посмотреть, как она (договоренность. — "Ъ") будет работать, потому что все восторженные отзывы, которые прозвучали в первые несколько дней после встречи в Вашингтоне, эти возгласы потом как-то сменились на скептические оценки, когда документ был опубликован».

«И, как выясняется, там далеко не все согласовано»,— добавил господин Лавров.

Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном было парафировано в Вашингтоне 8 августа при участии президента США Дональда Трампа. Тогда же стороны подписали трехстороннюю Вашингтонскую декларацию (она включает в себя пункт о совместной разблокировке транспортных коммуникаций на Южном Кавказе). В договоре о мире стороны, в частности, отказались от территориальных претензий друг к другу. 27 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что, если в будущем Армения поставит под сомнения достигнутые договоренности или нарушит территориальную целостность Азербайджана, ее будут ждать «серьезные последствия».

Анастасия Домбицкая