Галина Ратникова: «Моя компетенция состоит в том, чтобы продвигать территорию»

Клуб КубА и «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» 4 сентября провели очередной бизнес-завтрак. Спикером встречи на этот раз стала генеральный директор благотворительного фонда «Вольное Дело Юг» Галина Ратникова. Резидентам и гостям клуба она рассказала, как начиналась ее карьера, в чем разница работы в государственных и частных структурах, как она приехала в Усть-Лабинск, и почему нацелена на быстрые проекты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Галина Ратникова считает, что при работе в частном секторе можно больше распоряжаться своим временем

Галина родилась в Туле. В возрасте 13 лет, зарегистрировавшись по паспорту старшей сестры на городской конкурс красоты, завоевала титул «Мисс Тула». К тому моменту Галина уже имела выдающиеся успехи в спорте. Затем решила покорять модельные агентства Москвы. Началась ее карьера модели в столице. Но как призналась Галина, ей это быстро наскучило. После окончания школы экстерном она попробовала свои силы на телевидении, и в 15 лет поступила в Университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА).

«Не могу сказать, что прилагала к этому какие-то сверхусилия. Штудировала учебники прямо во время кастингов»,— вспоминает госпожа Ратникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер бизнес-завтрака Галина Ратникова

Галина всегда была очень активной и инициативной. Во время учебы пришла на практику в Государственную Думу РФ. Стажировалась в аппарате одной из фракций, где создала студенческую молодежную организацию, объединившую 300 вузов страны. Так началась ее общественно-политическая деятельность, которая продолжается по сей день, с перерывами на работу в крупном бизнесе. В частности, Галина Ратникова была советником губернатора Тульской области, где, помимо прочего, отвечала за реорганизацию системы работы с детьми-сиротами и домами престарелых.

В 25 лет стала работать в Корпорации развития, где занималась привлечением иностранных инвесторов в Тульскую область. В том числе, представителей китайского автопрома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Галина Ратникова: «Мы делаем быстрые проекты, но и инвестируем вдолгую»

Далее перешла на работу в частный бизнес — сопровождала проект строительства нового предприятия в регионе, приобрела компетенции в сферах HR и КСО. Затем ненадолго вернулась в госсектор, где работала советником министра культуры. Занималась организацией фестиваля «Русские сезоны» и созданием федеральной кинокомиссии, отвечавшей за консолидацию мер господдержки на съемки кино в регионах.

После этого Галине предложили работу в структурах, основателем которых является Олег Дерипаска. «Работая в частном секторе, мы можем больше распоряжаться своим временем, поскольку более эффективны и самостоятельно формируем свой график»,— рассказала спикер о разнице работы в государственных и частных структурах. Четыре года она проработала заместителем директора по связям с органами госвласти. В зоне ее ответственности было комплексное социальное развитие городов.

Сегодня госпожа Ратникова возглавляет Благотворительный фонд «Вольное Дело Юг», где занимается реализацией различных проектов и инициатив. Летом 2024 года она переехала в Усть-Лабинск.

«Поскольку у меня уже был опыт развития небольших городов, то в Усть-Лабинске я сразу выделила для себя три основных блока: инфраструктура, сообщества, календарь социальных событий. Вместе с командой мы сразу двинулись в этих трех направлениях»,— рассказала Галина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Полиди — сооснователь Клуба КубА и онлайн-школы экономики, профессор; Галина Ратникова — генеральный директор благотворительного фонда «Вольное Дело Юг»

Внешний облик города начал быстро меняться. На улицах появились велопарковки, велодорожки и велопрокат. Стали проводиться пробеги и другие мероприятия.

«Моя компетенция состоит в том, чтобы продвигать территорию. Я понимаю психологию людей. Например, строительство лицея — это длинный проект. А людям нужно что-то прямо сегодня. Поэтому мы занялись тем, что способно преобразить город «здесь и сейчас». Делаем быстрые проекты, но и инвестируем вдолгую»,— резюмировала Галина Ратникова, отвечая на многочисленные вопросы гостей и резидентов клуба.