Медведев обвинил Финляндию в подготовке войны с Россией

После вступления в НАТО Финляндия встала на путь подготовки к войне с Россией, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в колонке для ТАСС.

По его словам, «в непосредственной близости от границы с Россией» создается штабная структура сухопутных сил НАТО в Лапландии. Еще один штаб, по данным господина Медведева, разворачивают в финском городе Миккели. Он считает, что эти меры могут быть частью подготовки плацдарма для нападения на Россию.

Замглавы Совбеза обеспокоен также появлением в Финляндии новых гарнизонов, в частности в поселке Ивало (население на 2003 год — 4 тыс. человек) в 40 км от российской границы.

Как пишет Дмитрий Медведев, альянс «всецело вовлечен в эти дела и сейчас интенсивно осваивает все пять операционных сред Суоми (финское название Финляндии. — "Ъ"): сушу, море, воздух, космос и киберпространство». Колонка политика, как указывает ТАСС, называется «Новая финская доктрина: глупость, ложь, неблагодарность»