Сийярто опроверг требование Трампа к Венгрии отказаться от российской нефти

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал ложной информацию о том, что президент США Дональд Трамп требовал от страны прекратить закупать нефть у России. Министр уверяет, что «такого призыва не было, даже близко».

«Очередная фейковая новость... Западные газеты писали, и, конечно же, венгерские порталы тоже подхватили это, что несколько дней назад Дональд Трамп призвал Венгрию не покупать российскую нефть»,— рассказал господин Сийярто (цитата по «РИА Новости»).

О том, что господин Трамп во время телефонных переговоров с европейскими лидерами потребовал прекратить закупки российской нефти, на прошлой неделе сообщило агентство Reuters со ссылкой на чиновника Белого дома. Эту информацию подтвердил президент Франции Эмманюэль Макрон. По его словам, это касается двух стран Европы — Венгрии и Словакии.

