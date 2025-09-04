Трамп потребовал от Европы прекратить закупки российской нефти

Президент США Дональд Трамп во время телефонных переговоров с европейскими лидерами заявил, что Европа должна прекратить закупки российской нефти. Об этом пишет Reuters со ссылкой на чиновника Белого дома. По его словам, американский президент также призвал усилить экономическое давление на Китай за поддержку боевых действий России на Украине.

Президент США Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / Reuters Президент США Дональд Трамп

Как рассказал чиновник Белого дома, Дональд Трамп в разговоре подчеркнул, что закупки Евросоюзом российской нефти принесли России «€1,1 млрд за год».

Дональд Трамп по видеоконференции подключился к европейским лидерам и президенту Украины Владимирому Зеленскому, которые 4 сентября обсуждали в Елисейском дворце гарантии безопасности в будущем мирном соглашении.

Лусине Баласян