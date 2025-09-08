Лавров заявил о перспективах экономического сотрудничества РФ и США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что у России и США есть перспективы для экономического сотрудничества, в том числе в производстве сжиженного природного газа (СПГ). По его словам, путем честного диалога стороны могут выявлять общие интересы и переводить их «в практические дела».

«Интересные перспективы в том числе и в экономике, включая производство сжиженного природного газа, в том числе на Аляске и многое другое. В целом Арктика открывает большое поле для сотрудничества, космос, конечно же»,— сказал Сергей Лавров на выступлении в МГИМО. «Недопущение перерастания разногласий в конфронтацию, тем более горячую. Вот наш основной принцип»,— отметил министр.

Reuters со ссылкой на источники сообщало, что в августе представители России и США обсуждали несколько возможных сделок в области энергетики. Среди них, по данным агентства,— перспективы возвращения компании Exxon Mobil к российскому нефтегазовому проекту «Сахалин-1» или возможная закупка Россией оборудования для проектов по СПГ.

Лусине Баласян