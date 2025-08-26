Reuters: США и Россия в августе обсуждали энергетические сделки

Представители России и США в августе обсуждали несколько возможных сделок в области энергетики, сообщило агентство Reuters со ссылкой на пять источников. По их словам, тем самым американская сторона хочет добиться от российских властей скорейшего достижения мира с Украиной.

По данным Reuters, чиновники обсуждали перспективы возвращения компании Exxon Mobil к российскому нефтегазовому проекту «Сахалин-1». Поднимался вопрос о возможной закупке Россией оборудования США для проектов по производству сжиженного природного газа. Еще в середине августа Reuters писало, что, согласно другому предложению, американская сторона могла бы приобрести атомный ледокол из РФ.

Источники уточнили, что переговоры по этому вопросу проходили во время визита спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в Москву в начале августа: тогда он встречался с президентом РФ Владимиром Путиным, а также с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Возможное экономическое сотрудничество «кратко обсуждалось» на саммите на Аляске 15 августа, рассказал один из собеседников агентства.

Телеканал CNN сообщал, что представители администрации Дональда Трампа рассматривают возможность предложить России деловую сделку, чтобы «сдвинуть с мертвой точки» украинский вопрос. По данным телеканала, российской стороне могут предложить не только экономическое сотрудничество, но и соглашение по стратегическим вооружениям между двумя странами.

Лусине Баласян