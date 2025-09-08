Вакцинация против гриппа стартовала в Москве

В Москве с 8 сентября стартовала кампания по вакцинации против гриппа, с 10 сентября прививки начнут делать в школах и детсадах. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Она добавила, что вакцинироваться можно в мобильных пунктах у станций метро, МЦК и МЦД, во всех городских поликлиниках и их филиалах. Особое внимание при вакцинации, по словам госпожи Раковой, будет уделяться категориям, находящимся в группе повышенного риска, — людям с хроническими заболеваниями, пожилым и беременными, а также сотрудникам системы здравоохранения, образования, сферы услуг, торговли, ЖКХ и транспорта.

Заммэра также представила данные, полученные в ходе мониторинга эпидемиологической ситуации: в структуре вирусов в Москве за последнее время незначительно выросла доля риновирусов (до 50%). Второе и третье места занимают коронавирусы (37,4%) и вирусы парагриппа (6,1%). Более 80% выявленных случаев ковида приходятся на новый штамм «Стратус» и его разновидности. В Москве этот вариант коронавируса была обнаружен в мае, а к началу июля он стал основным в структуре инфекции.

4 сентября о старте вакцинации против гриппа в России объявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она сообщила, что для кампании в этом году было закуплено более 70 млн доз вакцин, большая часть из них — квадривалентные, то есть защищающие от четырех видов гриппа (двух вирусов типа А и двух типа В). В текущем году Роспотребнадзор планирует охватить вакцинацией до 60% населения и не менее 75% россиян, находящихся в группах риска, добавила она.

Полина Мотызлевская