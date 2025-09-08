СКР возбудил уголовное дело из-за атак ВСУ на Донецк

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила о возбуждении нового уголовного дела из-за атак ВСУ на российские города. Поводом стали массированные удары по Донецку.

По данным СКР, накануне беспилотники ВСУ нанесли несколько ударов по гражданским объектам Донецка. В частности, атаке подвергся парк «Гулливер». Как уточняет госпожа Петренко, в тот момент в парке находилось много людей, в том числе семьи с детьми. При ударах ранены шесть человек, среди них есть несовершеннолетняя девочка. Также повреждены несколько домов и две школы.

В пресс-релизе СКР сказано о возбуждении дела по статьям о покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст.105 УК) и умышленном уничтожении и повреждении имущества (ст. 167 УК).

Следствие изъяло с мест атак фрагменты БПЛА, по которым будут назначены экспертизы. Проводятся допросы свидетелей. Обстоятельства происшествия и личности военнослужащих ВСУ, ответственных за атаку, устанавливаются.