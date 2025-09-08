Лавров: Россия не хочет новых Берлинских стен

Россия не хочет выстраивать никаких стен в отношениях с зарубежными партнерами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, Москва открыта к диалогу со всеми, но хочет взаимодействовать на равноправной и взаимоуважительной основе.

«Мы никаких стен не хотим выстраивать. Мы хотим работать по-честному. Если наши собеседники готовы к этому же — на равноправной, взаимоуважительной основе, готовы к диалогу со всеми»,— сказал Сергей Лавров (цитата по «РИА Новости»), назвав «выстраивание Берлинских стен» практикой «в западном стиле».

Сергей Лавров также отметил, что Россия не хочет кому-либо мстить и не собирается игнорировать западных партнеров, если те захотят восстановления отношений. Однако прошлые действия западных коллег будут учитываться при принятии решений о возобновлении контактов, подчеркнул господин Лавров.

Берлинская стена стала ответом СССР на Берлинский кризис 1961 года. Реформа немецкой марки в западных зонах оккупации Германии еще в 1948 году привела к блокировке сообщения между Восточным Берлином, который находился в советской зоне оккупации, и Западным Берлином. Опасаясь притока в советскую зону отмененных денежных знаков, Иосиф Сталин тогда распорядился блокировать сообщение с Западным Берлином. С 1 апреля 1948 года проход в Западный Берлин осуществлялся только по спецразрешениям, 24 июня были отменены все виды сообщений с городом. В июле 1961 года глава Госсовета ГДР Вальтер Ульбрихт получил одобрение Политбюро ЦК КПСС на возведение Берлинской стены. В ночь на 13 августа к границе были стянуты части Народной армии ГДР, началось сооружение Берлинской стены.

Фотогалерея 13 августа 1961 года началось строительство Берлинской стены, разделившей Западный и Восточный Берлин. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 13 августа 1961 года в центре Берлина была возведена стена. Власти Восточной Германии сделали это, чтобы остановить массовое бегство своих граждан в более благополучную Западную Германию. Со временем западную часть стены украсили многочисленные граффити, в том числе изображение поцелуя генсека СССР Леонида Брежнева и главы Восточной Германии Эрика Хоннекера, а также знаменитый автомобиль «Трабант», ставший символом ГДР, который пробивает Берлинскую стену Фото: Reuters Строительство стены протяженностью 155 км и высотой 3,6 м продолжалось с 1962 по 1975 год. Линии метро были разорваны и разделены на западную и восточную ветки Фото: AP В ночь на 13 августа 1961 года к границе между Западным и Восточным Берлином подтянулись войска, которые блокировали все участки границы, находящиеся в черте города. На месте будущей Берлинской стены была выставлена линия из танков, которые затем заменила колючая проволока Фото: AP Фотограф Питер Лейбинг держит в руках свою самую известную фотографию: 15 августа 1961 года, на третий день после начала строительства Берлинской стены, 19-летний военнослужащий пограничных войск Конрад Шуман бежит из восточного сектора Берлина в западный, перепрыгивая через мотки колючей проволоки Фото: Reuters Для посещения Западного Берлина гражданам ГДР требовалось специальное разрешение, а правом свободного прохода обладали только пенсионеры. Пересечь Берлинскую стену можно было несколькими способами: люди миновали границу через прокопанный тоннель, перелетали ее на дельтаплане или воздушном шаре, перебирались по веревке Фото: Bundesarchiv В период с 13 августа 1961 года по 9 ноября 1989 года было совершено 5075 успешных побегов в Западный Берлин или ФРГ, в том числе 574 случая дезертирства. В годы «холодной войны» в ГДР существовала практика пропуска граждан на Запад за деньги: таким образом страну покинули 215 тыс. восточных немцев Фото: AP 12 августа 2007 года «Би-Би-Си» сообщило, что в архивах Министерства государственной безопасности ГДР («Штази») был найден письменный приказ, датированный 1 октября 1973 года и предписывающий пограничникам стрелять на поражение по всем беглецам без исключения, включая детей Фото: AP / Rainer Klostermeier Разница между жизнью в восточной и западной частях города была колоссальной. Восточные берлинцы уходили на Запад, несмотря на то что жизнь там была дороже. Однако в западной части города была еда, одежда и машины, которых в восточной не было. Кроме того, никто не требовал верности партии, не было репрессий. Власти восточной части потеряли за первый год существования стены до трети выпускников вузов и квалифицированных специалистов Фото: AP / Werner Kreusch 26 июня 1963 года в Западный Берлин приехал президент США Джон Кеннеди. Этот визит означал признание Штатами Западного Берлина, который принял план Маршалла и валютную реформу. Тогда же Кеннеди произнес слова, ставшие знаменитыми: «Ich bin ein Berliner!», что должно было означать «Я — берлинец!» Однако президент США не учел сложности немецкого артикля «ein», изменившего смысл его высказывания на «Я — немецкий пончик!» («Ein Berliner») Фото: U.S. federal government / Wikipedia Уже через пару лет после возведения Берлинской стены две части когда-то единого государства, по оценкам многих историков, превратились в США и СССР в миниатюре со всеми плюсами и минусами строя обеих политических и социальных моделей Фото: Sharon Emerson / Wikipedia По современным данным, общее число погибших при попытке незаконного пересечения границы ГДР и ФРГ составило 192 человека (погибли от применения оружия пограничниками ГДР, утонули, разбились и т. д.), ранения получили около 200 человек, свыше 3 тыс. были арестованы Фото: Lyricmac / Wikipedia 12 июня 1987 года президент США Рональд Рейган (в центре), произнося речь у Бранденбургских ворот в честь 750-летия Берлина, призвал генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева снести Берлинскую стену в качестве демонстрации стремления советского руководства к переменам: «Господин Горбачев, откройте эти ворота! Господин Горбачев, разрушьте эту стену!» Фото: AP / Ira Schwartz 9 ноября 1989 года, выступая на пресс-конференции, которая транслировалась по ТВ, представитель правительства ГДР Гюнтер Шабовски огласил новые правила выезда из страны и въезда в нее — визовый режим с Западной Германией, предусматривающий немедленное получение визы. В течение последующих трех дней Запад посетили более 3 млн человек Фото: Reuters / David Brauchli К 22 декабря 1989 года, с открытием для прохода Бранденбургских ворот, через которые была проведена граница между ФРГ и ГДР, Берлинская стена еще стояла, но лишь как символ недавнего прошлого: она была разбита, расписана многочисленными граффити, а берлинцы и туристы старались унести на память отбитые от нее кусочки Фото: Yann Forget / Wikipedia Сотни тысяч восточных немцев, не дожидаясь назначенного срока, устремились к Берлинской стене вечером 9 ноября — после выступления Гюнтера Шабовски по ТВ. Пограничники, не получившие приказов, пытались сперва оттеснить толпу, использовали водометы, но затем, уступая массовому напору людей, открыли границу Фото: Senate of Berlin / Wikipedia Немецкая газета Volkszeitung, описывая события в ночь с 9 на 10 ноября 1989 года, процитировала свидетельницу происходившего — Марию Майстер из Западного Берлина: «Прожекторы, толкотня, ликование... Любопытство гонит нас вперед, но присутствует и страх, что может произойти что-то ужасное. Сознают ли пограничники ГДР, что это сверхохраняемая граница сейчас нарушается?..» Фото: Reuters / Herbert Knosowski Правящие бургомистры Западного Берлина Вальтер Момпер (слева) и Восточного Берлина Эрхард Крек пожимают друг другу руки у Берлинской стены 12 ноября 1989 года Фото: Reuters Следующая фотография 1 / 17 13 августа 1961 года в центре Берлина была возведена стена. Власти Восточной Германии сделали это, чтобы остановить массовое бегство своих граждан в более благополучную Западную Германию. Пограничники, не получившие приказов, пытались сперва оттеснить толпу, использовали водометы, но затем, уступая массовому напору людей, открыли границу Фото: Senate of Berlin / Wikipedia Немецкая газета Volkszeitung, описывая события в ночь с 9 на 10 ноября 1989 года, процитировала свидетельницу происходившего — Марию Майстер из Западного Берлина: «Прожекторы, толкотня, ликование... Любопытство гонит нас вперед, но присутствует и страх, что может произойти что-то ужасное. Сознают ли пограничники ГДР, что это сверхохраняемая граница сейчас нарушается?..» Фото: Reuters / Herbert Knosowski Правящие бургомистры Западного Берлина Вальтер Момпер (слева) и Восточного Берлина Эрхард Крек пожимают друг другу руки у Берлинской стены 12 ноября 1989 года Фото: Reuters

Анастасия Домбицкая