Камни получили визу

Минфин США продлил на год, до 1 сентября 2026 года, разрешение на импорт российских алмазов, вывезенных из РФ до начала действия американских санкций. Аналитики поясняют, что мера направлена на легализацию «старых запасов», она позволит снизить риски дефицита и поддержать западных участников рынка. Вряд ли мера отразится на бизнесе АЛРОСА, тем не менее акции компании на новость отреагировали ростом.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) продлило на год, до 1 сентября 2026 года, разрешение на импорт в страну алмазов российского происхождения, вывезенных из РФ до вступления американских санкций. Соответствующая лицензия была опубликована 27 августа.

Разрешение действует на поставки камней весом от 1 карата и больше , если те не экспортировались или реэкспортировались из РФ после 1 марта 2024 года.

, если те не экспортировались или реэкспортировались из РФ после 1 марта 2024 года. Поставки алмазов весом от 0,5 карата разрешены, если они были вывезены из РФ до 1 сентября.

США — крупнейший рынок ювелирно-бриллиантовых изделий, обеспечивающий около 50% мирового спроса, говорится в отчете АЛРОСА.

Управляющий партнер в России адвокатского бюро Nordic Star Анна Заброцкая говорит, что продление этой меры направлено на синхронизацию с графиком G7 и ЕС по внедрению системы отслеживания российских алмазов, а также на легализацию «старых запасов» камней, которые покинули Россию до контрольных дат и уже прошли огранку за пределами страны. Для американского рынка это снижает риск дефицита и ценовых скачков в сегменте камней от 0,5 карата и выше, позволяя импортерам без нарушений дополнительно ввести такие партии в обращение, поясняет она.

Как поясняли аналитики Альфа-банка, существуют большой рынок вторичных бриллиантов и определенный уровень запасов в системе, доля в которой российских камней «значительная» с учетом доли на мировом рынке. По данным Кимберлийского процесса, в 2024 году РФ обеспечила 32% мировой добычи алмазов с показателем 37,32 млн карат против 33% годом ранее. Экспорт камней из РФ сократился на 6,27%, до 30,37 млн карат, стоимость поставок упала на 28,6%, до $2,62 млрд, из-за падения цен (см. “Ъ” от 2 июня).

Павел Маринычев, глава АЛРОСА, в интервью телеканалу «Якутия 24» в апреле: «АЛРОСА — это более 25% мирового рынка алмазов. Попытка ограничить эти поставки, конечно, разбалансирует весь мировой рынок».

ЕС ранее отложил введение механизма обязательного отслеживания российских алмазов для обеспечения соблюдения санкций до 1 января 2026 года. Прежде система должна была заработать с 1 марта 2025 года. Причиной эксперты называли неготовность системы (см. “Ъ” от 26 февраля). А летом 2024 года Еврокомиссия сообщила, что санкции ЕС не распространяются на бриллианты, находившиеся в ЕС или иной стране, кроме РФ, либо были огранены вне РФ до вступления в силу запрета на поставки в ЕС с 1 января.

Акции АЛРОСА на новости отреагировали ростом. Вечером 27 августа бумаги на Московской бирже подорожали на 4,37%, до 49,44 руб. за акцию. Но, указывают аналитики «Т-Инвестиций», поблажка скорее больше направлена на огранщиков и никакого эффекта для АЛРОСА не даст. «Сегодняшняя позитивная реакция российского рынка не кажется обоснованной»,— согласен главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина Борис Копейкин. Анна Заброцкая также говорит, что мера направлена на защиту интересов западных участников рынка, а не на смягчение ограничений в отношении российских производителей. В АЛРОСА отказались от комментариев.

Вывести из-под санкций российские алмазы, купленные до 1 марта, OFAC весной этого года призывал председатель Rapaport Group Мартин Рапапорт.

Сделки с алмазами из РФ, проданными до начала военных действий на Украине, не приведут к какому-либо перемещению средств в Россию, пояснял он.

В Антверпенском всемирном алмазном центре также отмечали, что распространение санкций на российские камни, купленные до введения ограничений, наложит «несправедливое и тяжелое финансовое бремя» на алмазные компании, не оказав существенного влияния на доходы России.

Независимый эксперт Максим Худалов допускает, что продление послаблений пролоббировали американские ювелиры, страдающие от дешевого импорта украшений из Индии. С учетом 50-процентной пошлины на индийский импорт, добавляет он, для них получается «хорошая ситуация».

Анатолий Костырев, Полина Трифонова