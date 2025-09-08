Лада Дэнс накопила долги на 114 тыс. рублей

Певица Лада Дэнс имеет задолженность почти на 114 тыс. руб. В эту сумму, в частности, входят коммунальные платежи и неоплаченные штрафы ГИБДД. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Как уточняет агентство, с июля 2024 года по сентябрь 2025-го в отношении госпожи Дэнс открыто 12 исполнительных производств. Пять из них связаны со взысканием задолженности по коммунальным платежам на более чем 87 тыс. руб. Еще три производства и исполнительные сборы по ним касаются неоплаченных вовремя штрафов ГИБДД. Сумма взыскания — 4,25 тыс. руб. Один из штрафов начислен из-за неоплаченной парковки (5 тыс. руб.).

Отдельные исполнительные производства, согласно судебным материалам, открыты из-за уклонения певицы от исполнения административного наказания. Четыре производства на данный момент прекращены.

Лада Дэнс — российская актриса кино, эстрадная и джазовая певица. Известность получила благодаря композициям «Девочка-ночь», «Аромат любви» и «Регги в ночи».