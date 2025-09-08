В Татарстане отменили режим беспилотной опасности через четыре часа

В Татарстане отменили режим беспилотной опасности, который действовал с 6:02 до 10:11 мск. Информация об этом появилась в официальном приложении МЧС России.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Аэропорты республики работали в штатном режиме. Сведений о сбитых дронах на территории Татарстана не поступало.

Последний раз режим беспилотной опасности в республике вводили 3 сентября — он действовал четыре часа с 7:09 по 11:11 мск. До этого аналогичный режим объявляли 1 сентября с 3:09 до 8:41 мск. В ту ночь Минобороны России сообщило о перехвате 50 украинских беспилотников над территорией страны в период с 00:00 до 5:00 мск, три из них были сбиты над Татарстаном.

Анар Зейналов