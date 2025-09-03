В Татарстане спустя четыре часа отменили режим беспилотной опасности

На территории Татарстана в 11:11 был отменен режим беспилотной опасности. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС России.

Мера безопасности действовала четыре часа с 07:09. Режим вводится в случае обнаружения беспилотников, направляющихся к республике. О закрытии аэропортов в Татарстане не сообщалось.

На этой неделе режим беспилотной опасности вводится второй раз. До этого его вводили 1 сентября, режим действовал пять часов.

Диана Соловьёва