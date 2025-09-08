Бакальчук раскритиковал решение суда не признавать домен Wildberries имуществом

Решение Савеловского районного суда Москвы о непризнании домена wildberries.ru имуществом ставит весь бизнес в России под угрозу рейдерского захвата. Об этом заявил бывший совладелец Wildberries Владислав Бакальчук.

«Это решение суда – это даже не стена, это каменный саркофаг, в котором хотят похоронить здравый смысл»,— написал он в Telegram-канале. По его словам, решением судьи «превращается в ничто» цифровой актив, который стоит миллиарды и создавался годами.

Как заявил господин Бакальчук, в будущем любой бизнес может оказаться беззащитен «перед рейдерами или недобросовестными игроками». Цифровая экономика, полагает он, «может быть разрушена решением одной инстанции». Предприниматель упоминает общемировую практику, в которой доменные имена покупают и продают, закладывают банкам и защищают в международных судах. «Цифровая собственность - это не абстракция, а фундамент современной экономики»,— резюмировал предприниматель.

Владислав Бакальчук объявил, что оспорит решение суда: «Не ради меня лично, а ради того, чтобы у российского бизнеса завтра был шанс на будущее».

В июне 2024 года компания Wildberries объявила о слиянии с крупнейшим российским оператором рекламы Russ. Владислав Бакальчук заявил о своем несогласии со сделкой, вскоре его супруга и действующий гендиректор компании Татьяна Ким объявила о разводе. В апреле 2025 года суд при разделе имущества экс-супругов постановил передать госпоже Ким 1% в компании, принадлежавший господину Бакальчуку. В конце августа Татьяна Ким возглавила рейтинг богатейших женщин России по версии Forbes. Ее состояние оценили в $7,1 млрд.