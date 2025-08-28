Основательница Wildberries вновь возглавила рейтинг богатейших женщин России

Forbes представил новый рейтинг богатейших женщин России. За год число женщин-миллиардеров выросло до нового рекорда — до девяти. Их совокупное состояние превышает $19 млрд. На первом месте осталась основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким.

В топ-10 вошли: