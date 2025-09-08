В Азове выявили производство вяленой рыбы из сырья в 12 раз меньшего объема

Россельхознадзор привлек к ответственности предпринимателя из Азов, произведшего продукцию из сырья, объемом в 12 раз меньше. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Производитель рыбной продукции оформил производственный электронный ветеринарный сопроводительный документ, из которого следует, что из семи кг мороженого синца произведено 85 кг вяленой рыбы, что фактически невозможно.

«Указанные действия приводят к нарушению правил организации работы и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и не обеспечивают прослеживаемость продукции при производстве»,— отметили в ведомстве.

Предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено впредь осуществлять свои действия в соответствии с законодательством. Производственные эВСД аннулированы.

Наталья Белоштейн