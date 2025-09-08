Не состоялся аукцион по продаже здания-памятника в Орле за 23 млн рублей

Аукцион по продаже объекта культурного наследия регионального значения (ОКН) на улице Московской в Орле признан не состоявшимся. Решение принято из-за отсутствия участников. Начальная цена лота составляла 22,9 млн руб. Об этом говорится в документации аукциона.

Имущественный комплекс относится к федеральной собственности. В него входят здание площадью 2,8 тыс. кв. м и земельный участок на 2,6 тыс. кв. м, который планировали сдавать в аренду в течение 11 месяцев за 55,5 тыс. руб. Комплекс находится в Железнодорожном районе, в 100 м от него расположена остановка общественного транспорта. Новые торги пока не объявлены.

На прошлой неделе в белгородском Старом Осколе в третий раз выставили на торги два здания и участок в федеральной собственности. Начальная цена лота составляет 39,8 млн руб.

Кабира Гасанова