Правительство Башкирии договорилось о сотрудничестве с «Полиметаллом»

АО «Полиметалл» и правительство Башкирии заключили соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Как сообщает пресс-служба кабмина, документ подписали премьер-министр Андрей Назаров и директор Уральского филиала «Полиметалла» Андрей Новиков на полях инвестиционного сабантуя «Зауралье».

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Соглашение рассчитано на три года и направлено на реализацию социально-значимых проектов в Сибае и Башкирии в целом, написал в соцсетях вице-премьер — министр промышленности, энергетики и инноваций региона Александр Шельдяев.

Как сообщал «Ъ-Уфа», осенью прошлого года золотодобывающая компания «Полиметалл» получила право на разработку Новопетровского месторождения в Хайбуллинском районе, а этой весной выкупила Сибайский горно-обогатительный комбинат. Новопетровское золото-медно-цинковое месторождение должно стать сырьевой базой для комбината. Добычу руды недропользователь планирует начать в 2028 году. Оценочные запасы Новопетровского месторождения — 10,4 млн тонн руды.

Идэль Гумеров