Рыбинский музей-заповедник ждут сокращения
В Рыбинском музее-заповеднике в текущем году сократят штат. Об этом сообщает издание «Черемуха» со ссылкой на министерство культуры Ярославской области.
Фото: Зоя Голицына
Целью сокращений называются исключение дублирующих функций, перераспределение обязанностей и повышение зарплат. Сотрудникам, которые попадут под увольнение, предложили вакантные должности по новому штатному расписанию. Число сокращаемых работников неизвестно.
«Сотрудники музея обладают значительным профессиональным опытом и высокой квалификацией. Их компетентность и профессионализм смогут обеспечить стабильное функционирование музея и высокое качество услуг»,— уверены в областном минкульте.
«Ъ-Ярославль» запросил комментарий в министерстве культуры Ярославской области. Напомним, что в мае 2025 года у музея-заповедника сменился руководитель — Сергей Черкалин, возглавлявший учреждение 33 года, покинул пост, на его место была назначена Ольга Васильева, ранее работавшая в Вологде.
Ранее губернатор Михаил Евраев сообщал о необходимости оптимизации региональных учреждений. Действия направлены на сокращение управленческого и вспомогательного персонала.