Назначен новый директор Рыбинского музея-заповедника

Директором Рыбинского государственного музея-заповедника назначена Ольга Васильева. Об этом сообщили в учреждении.

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Фото: Рыбинский музей-заповедник Ольга Васильева (вторая справа)

Фото: Рыбинский музей-заповедник

Госпожа Васильева имеет два высших образования, окончила Петрозаводскую государственную консерваторию и Московскую государственную юридическую академию. Ранее была гендиректором и художественным руководителем Вологодской государственной филармонии, директором Вологодской областной детской библиотеки, руководителем Дирекции творческих проектов и программ. Нового руководителя коллективу представила министр культуры Ярославской области Ирина Ширшова.

«Ольга Васильева поблагодарила министра за оказанное доверие и выразила готовность к активной работе. Она отметила уникальность Рыбинского государственного музея-заповедника, его значительный потенциал и подчеркнула, что считает важным сохранить преемственность в работе музея, опираясь на опыт и знания коллег»,— рассказали в музее.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Сергей Черкалин, руководивший музеем 33 года, покинул пост 30 апреля 2025 года. По данным «Ъ-Ярославль», учредитель музея в лице министерства культуры региона не стал продлевать контракт. Напомним, что ранее сменился директор и Ярославского музея-заповедника, с его руководителем Натальей Левицкой минкульт расторг контракт по решению учредителя.

Алла Чижова