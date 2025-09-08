«Аэрофлот» прогнозирует рост перевозок иностранных авиакомпаний на 10–20%

В 2025–2026 годы ожидается незначительное снижение пассажиропотока российских авиакомпаний, заявил гендиректор «Аэрофлота» (MOEX: AFLT) Сергей Александровский. Одновременно, по его прогнозу, иностранные авиакомпании увеличат объемы перевозок на 10–20%.

«В 2026 году тенденция, вероятно, продолжится»,— рассказал господин Александровский журналистам на ВЭФ.

В июле пассажиропоток «Аэрофлота» снизился на 5% из-за «внешних факторов». По прогнозу Росавиации, за 2025 год пассажиропоток авиакомпаний может сократиться почти на 2%, до 109,7 млн пассажиров. Минтранс рассчитывает на сохранении прошлогоднего уровня в 111,7 млн.