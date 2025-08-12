Пассажиропоток «Аэрофлота» снизился в июле на 5% из-за «внешних факторов»

В июле авиакомпания «Аэрофлот» (MOEX: AFLT) перевезла 3 млн пассажиров. Это на 5,6% меньше, чем в июле прошлого года, следует из отчета по операционным результатам компании. Количество перевозок снизилось из-за «внешних факторов, влияющих на операционную деятельность».

Число рейсов за период также сократилось на 4,1% год к году и составило 17,3 млн. Количество перелетов внутри страны снизилось на 7,6%, а по международным маршрутам, наоборот, выросло на 6,5%.

5-7 июля российские авиакомпании отменили свыше 480 рейсов «на фоне временно возникающих ограничений на использование воздушного пространства», сообщала Росавиация. В конце того же месяца «Аэрофлот» подвергся хакерской атаке.

