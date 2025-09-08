Рабочая неделя в Ростовской области будет прохладной и пасмурной
Погода на новой рабочей неделе в Ростовской области будет прохладной и пасмурной. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Сегодня, 8 сентября, воздух прогреется до максимальных до +27°, после чего температура начнет постепенно снижаться. К концу недели ожидается спад до +22°. Кратковременные дожди пройдут во вторник и среду, 9 и 10 сентября, в остальные дни прогнозируется облачность.
Порывы всю неделю будут достигать 4-6 метров в секунду.