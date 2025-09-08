Путин внес в Госдуму проект о денонсации Европейской конвенции по запрету пыток

Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о денонсации Европейской конвенции по запрету пыток. Текст законопроекта опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

В тексте документа предлагается денонсировать конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения 1987 года. Также — денонсировать протоколы к ней №1 и №2 от 1993 года. Протоколы были подписаны от лица РФ в Страсбурге в феврале 1996 года.

Ранее опрошенные «Ъ» юристы заявили, что денонсация конвенции не означает снятие запрета на пытки. Он остается действительным, так как закреплен в Конституции РФ и во Всеобщей декларации прав человека.

