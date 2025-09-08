Кубань заняла 15-е место в рейтинге регионов по рынку труда за 2024 год

Краснодарский край занял 15-е место в рейтинге регионов России по состоянию рынка труда по итогам 2024 года, следует из исследования, опубликованного РИА «Новости». Итоговый балл Кубани составил 81,32, что на 4,92 пункта выше показателя 2023 года.

При составлении рейтинга учитывались уровень заработных плат, занятость, условия труда и емкость рынка. Лидерами стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область, набравшие от 97 до 98 баллов. Лидеры рейтинга характеризуются высоким уровнем социально-экономического развития, здесь высокие зарплаты, низкая безработица, большая емкость рынка труда.

Слабейшие позиции у Ингушетии, Дагестана, Тывы, Чечни, Северной Осетии — Алании и Карачаево-Черкесии, где сохраняются низкий уровень оплаты труда и высокая безработица.

Эксперты отмечают, что в 2024 году российский рынок труда характеризовался дефицитом кадров в ряде отраслей, что привело к существенному росту зарплат и снижению уровня безработицы до рекордных значений.