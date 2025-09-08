ГУФСИН опубликовало новую ориентировку на сбежавшего из СИЗО Ивана Корюкова

Поиски второго беглеца из СИЗО-1 в Екатеринбурге продолжаются. ГУФСИН по Свердловской области опубликовало новую ориентировку на Ивана Корюкова (внесен в список террористов и экстремистов), которого судили за поджог военкомата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Корюков

Фото: telegram-канал «Антитеррор Урал» Иван Корюков

Фото: telegram-канал «Антитеррор Урал»

Согласно новым данным, он может быть одет в черную куртку-плащевку до колена с красно-белой надписью вдоль молнии на груди, в светлую толстовку, темно-синие штаны с логотипом в форме ромба на кармане, на ногах — черные кроссовки с логотипом Nike, на голове — белая кепка с надписью. При себе может иметь кухонный нож.

Напомним, 24-летние Иван Корюков и Александр Черепанов сбежали из изолятора 1 сентября, они осуждены по ст. 30 ч. 3, ст. 205 ч. 2 п. «а» УК РФ («Покушение на террористический акт, совершенное группой лиц»). После полуночи 8 сентября сотрудниками свердловского ГУФСИН, ФСБ и МВД был задержан Александр Черепанов, сопротивления он не оказал.

Подробнее о поисках сбежавших из СИЗО — в материале «Могут скрываться на дачах»

Ирина Пичурина