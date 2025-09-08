В топ-5 регионов по числу проданных за долги квартир вошла Челябинская область

За январь-август 2025 года в Челябинской области из-за долгов было продано 40 квартир. Регион попал в первую пятерку субъектов РФ по количеству такой недвижимости, выставленной на торги. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство «Долговой консультант».

Больше всего квартир также было продано в Московской области — 80 объектов, Москве — 67, Санкт-Петербурге — 57, Краснодарском крае — 42.

Всего в России за восемь месяцев этого года выставили на торги до 1,2 тыс. квартир. Показатель сократился на треть в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Общая стоимость реализованной недвижимости составила 3,8 млрд руб. Квартиру в среднем покупали за 3,2 млн руб., что на 19% больше начальной цены.

По словам генерального директора «Долгового консультанта» Дениса Аксенова, в прошлые годы в среднем на торгах ежегодно продавалось по 4 тыс. квартир при росте цены на 25% и более. «Одна из причин — должники стали разговаривать с кредиторами и начинают погашать долги, не доводя ситуацию до судов и последующих торгов. Вторая причина — на торгах отсутствует покупатель. Еще одно менее очевидное объяснение — кредиторы предпочитают взять жилье "на баланс", чтобы продать его после того, как улучшится экономическая ситуация»,— говорит госодин Аксенов.

Ольга Воробьева